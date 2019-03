Los 'hackers' piden seis millones de dólares a HBO para evitar que publiquen el quinto capítulo de 'Juego de Tronos'

La semana pasada, la cadena HBO era víctima de un ciber ataque con el que piratearon 1,5 terabytes de información confidencial sobre sus series. 'Juego de Tronos' ha sido una de las más afectadas. Además de filtrarse el cuarto capítulo antes de que la cadena lo emitiera este domingo, los piratas amenazan ahora con filtran el guión de "Eastwatch", el quinto episodio, si HBO no les ingresa más de seis millones de dólares.

Según informa The Associated Press a The New York Times, "se incluyen guiones de los cinco episodios de 'Juego de Tronos', incluyendo el del próximo, y un mes completo de emails de un ejecutivo de programación".

The Hollywood Reporter ha asegurado recibir un vídeo del ciber atacante dirigido al consejero delegado de HBO, Richard Pleper, en el que le decían: "HBO fue uno de nuestros objetivos más difíciles de atacar, pero los conseguimos (nos costó seis meses)". Además el pirata informático exige a Richard Pleper "nuestro salario de seis meses en bitcoins", lo que se traduce en seis millones de dólares. Los hackers aseguran que obtienen al año entre 12 y 15 millones de dólares por chantajes similares a otras empresas.

Además de los capítulos, también se ha filtrado información sobre los castings, marketing y planes futuros de 'Juego de Tronos'. Otras series afectadas han sido 'Ballers', 'Barry', 'Insecure' y 'Room 104'.

Pero a pesar de que se filtró días antes, el cuarto capítulo de 'Juego de Tronos', titulado "The Spoils of War", ha batido récord de audiencia en HBO.

Era uno de los episodios más esperados, tanto que se ha convertido en el capítulo más visto de la historia de 'Juego de Tronos'. Sólo en Estados Unidos reunió a 10.167.000 espectadores (con 4,6 puntos de rating en demográficos), superando al estreno de esta temporada, "Dragonstone", que logró reunir a 10,1 millones de espectadores.