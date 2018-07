"Creo que es necesario tener un poco de esperanza". Los seguidores de 'Juego de Tronos' pueden estar un poco más tranquilos. George RR Martin ha asistido a la Universidad de Northwestern y según recoge The Hollywood Reporter, el autor de las novelas 'Canción de Hielo y Fuego' ha tranquilizado a los asistentes con estas palabras: "Todos anhelamos un final feliz con sentido. Yo mismo me siento atraído por un final agridulce".



Muchas son las teorías que circulan acerca de qué pasará en 'Juego de Tronos', tanto en los libros como en la serie. De ahí que cada declaración del autor de las novelas en que se basa la serie de HBO sean todo un acontecimiento.



También ha hablado sobre la velocidad a la que escribe, algo muy criticado por sus fans: "Han venido tras de mí durante años por eso. La cuestión es: ¿cómo puedo hacer para escribir más rápido? No puedo. Lo que la serie es no va a cambiar lo que los libros son".



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' se encuentra en pleno rodaje. Varias ciudades españoles formarán parte de los escenarios de esta nueva entrega, que HBO tiene previsto estrenar en primavera de 2016.