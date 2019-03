Grant Gustin de 'The Flash' estalla contra las críticas por su físico

Para la nueva temporada de la serie 'The Flash' que comenzará en The CW el próximo 9 de octubre se ha planteado la posibilidad de que el superhéroe cambie de traje. Tras cuatro temporadas enfundado en un traje de cuero de color burdeos, es probable que 'The Flash' luzca en su quinta temporada un nuevo traje más fiel al que lleva el superhéroe en los cómics, según una filtración por parte de una página de fans y que ya ha sido retirada. Con un tono de rojo más llamativo y mucho más ajustado que el que luce en la actualidad Gustin. La nueva concepción del traje sería algo así según publica la cuenta de Instagram @realworldofflash.

Tras la filtración, el actor comenzó a recibir un aluvión de críticas aludiendo a su bajo peso, por lo que harto de estos comentarios decidió compartir una extensa publicación sincerándose sobre el tema:

"Una cosa sobre la foto filtrada. Es un traje guay. Es una horrible foto que no sabía que me estaban tomando y mucho menos que sería posteada. Algunas cosas necesitan trabajo y deben ser trabajadas.

Con respecto a estar avergonzado por mi cuerpo, eso es lo que me molesta. Y no solo por mí. Llevo más de 20 años soportando que niños y mayores me digan a mi o a mis padres que estoy demasiado delgado. Me llevó tiempo aceptarlo. Pero hay un doble rasero cuando se trata de hablar sobre sobre los cuerpos de otras personas. Hago lo que puedo para estar en forma y ser más grande en talla en cada temporada. Pero soy de naturaleza delgado [...] Ganar peso es un reto para mí. No hice un casting que buscaba un actor delgado para 'The Flash'. Fui a una audición para un papel que jamás habría soñado que me darían. Pero, aquí estoy 5 temporadas después. Estoy feliz con mi cuerpo y con quien soy. Y otros niños que son avergonzados y delgados como yo deberían sentirse de la misma manera. No solo eso, deberían sentir que ELLOS pueden ser un superhéroe en la televisión o en el cine o lo que sea, tal vez, algún día.

Me encanta el traje, ha sido diseñado para mí y creo que cuando todo el mundo lo vea en su integridad les encantará también. Las cosas se han ajustado desde que la filtración de la foto fue hecha y más cosas se seguirán ajustando hasta que sintamos que está bien."