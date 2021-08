¿'Good 4 U' es un plagio? Olivia Rodrigo incluye ahora al grupo Paramore en los créditos de la canción

Olivia Rodrigo tiene tan solo 18 años, pero ya es toda una estrella de talla internacional. Saltó a la fama gracias a su papel protagonista en la serie de Disney 'High School Musical: El musical: La serie', pero su carrera musical tampoco se queda atrás y su single 'Drivers License' la volvió viral el pasado enero.

Su exitosísimo álbum debut, 'SOUR', se estrenó en mayo y, si ya ha sido muy analizado por sus fans intentando buscar referencias a su vida sentimental, pero ahora puede que le esté dando algunos dolores de cabeza. O más concretamente la canción, y single, 'Good 4 U', un exitazo y la canción de Olivia Rodrigo con un estilo más pop 'punk', y todo porque Paramore aparece en los créditos. "¿Es plagio?", esa es la pregunta que muchos están haciéndose en las redes sociales.

Y es que han pasado tres meses de su lanzamiento, pero Hayley Williams y Josh Farro han aparecido como coescritores de la canción justo ahora en la lista de American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP); por ello, los dos miembros de la banda recibirán el 50% de las regalías.

Según Variety, no ha habido ninguna demanda entre las partes, sino que los artistas ya estaban en contacto incluso antes de que la canción se lanzase. Pero, ¿es realmente por ser una copia? No, ni siquiera es un 'sample', Rodrigo no ha reutilizado el sonido de la otra banda: 'Good 4 U' es una interpolación de la canción de Paramore 'Misery Busines'. Es decir, las dos tienen la misma progresión de acordes, pero utilizados en un orden diferente.

Lejos del mal rollo que algunos podrían teorizar entre los artistas, Hayley Williams ha compartido una imagen en la que Warner Chappell Music, casa discográfica de Paramore, celebra el éxito de 'Good 4 U'. En la imagen, se ve a Olivia Rodrigo y la posición de 'Good 4 U' en la lista de éxitos de Estados Unidos. "Un gran saludo a nuestros escritores Hayley Williams y Josh Farro", dice también la imagen.

