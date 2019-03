"Me gustaría que cada temporada tuviera 13 episodios, así podríamos contar muchas más historias que, en varías ocasiones, hemos tenido que cortar". El autor de la saga literaria del momento, George RR Martin, ha declarado que quiere que HBO haga temporadas de 13 capítulos de 'Juego de Tronos'.



El último capítulo de la cuarta temporada, titulado "The Children" (el mejor de la serie, según sus guionistas), se emitió anoche en EEUU (Canal+ estrena el episodio con menos de 24 horas de diferencia este lunes, a partir de las 22:00 horas).



El autor siempre ha destacado que los libros ahondan mucho en la psicología de los personajes y hacen que el lector pueda entender las circunstancias de cada uno, pero, desgraciadamente, estos detalles "se pierden en la adaptación televisiva".



A pesar de su deseo de querer hacer temporadas de 13 episodios, el autor entiende que supondría un gran esfuerzo para HBO: "Recrear una batalla de 'Juego de Tronos' es muy caro, cada temporada cuesta alrededor de 60 ó 70 millones de dólares, por lo que incluir tres capítulos más supondría un gasto muy elevado".



Durante esta entrevista con el diario 'The New York Times', Martin también habló de sus planes de escribir siete libros y no ocho: "Mi plan es terminar en siete, pero todo puede ocurrir. Cuando comencé a escribir las novelas tenía pensado escribir 3 libros, pero vi cómo, poco a poco, la historia iba creciendo".