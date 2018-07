George RR Martin "muere" al más puro estilo de 'Juego de Tronos' en 'Sharknado 3'

ESTRENO DE SYFY

Tras convertirse en todo un éxito con su primera entrega, 'Sharknado 3: Oh Hell No!' se estrenó ayer en SyFy, conquistando las redes sociales convirtiéndose en 'trending topic'. Y parte de este éxito se debe a un genial as en la manga: la breve, pero intensa, aparición de George RR Martin, autor de las novelas de 'Juego de Tronos'.