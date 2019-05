¿Será diferente en la novela? George R.R. Martin habla tras el final de 'Juego de Tronos'

Todos estaban esperando su reacción y por fin George R.R. Martin ha hablado sobre el controvertido final de 'Juego de Tronos'. En la última publicación de su blog el escritor ha contado qué ha sentido con el último episodio.

Sí, sabemos que te habría encantado que hubiera aprovechado la ocasión para anunciar la publicación de 'Vientos de Invierno' y 'Sueño de primavera', las dos entregas que aún no ha publicado, pero no caerá esa breva. Sobre los libros que están por venir ha admitido que sabe que va con retraso pero asegura que los terminará, sin dar una fecha concreta.

Así pues, vayamos al meollo del asunto: Martin comienza recordando cómo se forjó la serie 'Juego de Tronos' hace 13 años, cuando tuvo su primer encuentro con David Benioff y D.B. Weiss. Explica además que nunca se imaginó el éxito que llegaría a alcanzar la ficción de HBO.

Respecto al capítulo 8x06, 'El Trono de Hierro', y si su novela terminará de otra forma, estas han sido sus palabras:

"¿Terminará 'Sueño de primavera' igual que la serie? ¿Diferente? Bueno…sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Yo trabajo en un medio muy diferente al de David y Dan, eso nunca se puede olvidar. Ellos tenían ocho horas para la última temporada. Yo espero que estos dos últimos libros ocupen 3.000 páginas de manuscrito entre los dos cuando los acabe... y si necesito más páginas y más capítulos, los añadiré.

El efecto mariposa está en acción, por supuesto: aquellos que sigáis el blog sabréis que llevo hablando de ello desde la primera temporada. Hay personajes que nunca llegaron a la pantalla, y otros que han muerto en la serie viven en los libros...

Los lectores sabrán qué pasó con Jeyne Poole, Lady Corazón de Piedra, Penny y su cerdo, Shakaz Cabeza Afeitada, Arianne Martell, Estrellaoscura, Victarion Greyjoy, Ser Garlan, Aegon VI y muchos otros personajes grandes y pequeños que los espectadores nunca han tenido la ocasión de encontrarse. Y sí, habrá unicornios... de algún modo.

¿El del libro o el de la serie, cuál es el final "real"? Es una pregunta tonta. ¿Cuántos hijos tuvo Scarlett O'Hara?

¿Y sobre esto? Escribiré sobre esto. Lo leeréis. Entonces cada uno tendrá su idea, y discutirá sobre ello en Internet".

En otro momento de su publicación Martin habla sobre qué vendrá después, y aclara: "lo de anoche no fue un final, también fue un comienzo. Nadie se va a retirar de momento. David y Dan se van a 'Star Wars' y a otros proyecto aparte de eso".

