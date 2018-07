George R.R. Martin explica cómo sobrevivir a la catástrofe zombie de 'The Walking Dead'

George R.R. Martin, el autor de las aclamadas novelas de 'Juego de Tronos' es un fiel seguidor de 'The Walking Dead' hasta el punto de ver catorce episodios seguidos. Por ello, ha explicado a Entertainment Weekly que haría en caso de tener que enfrentarse a una catástrofe zombie como la de 'The Walking Dead'.

En caso de estar en la piel de Rick Grimes y su grupo, Martin lo tiene claro, viajaría hasta Inglaterra donde se encerraría en un castillo. El autor aseguró que "lo que está ocurriendo en Estados Unidos en 'The Walking Dead' podría combatirse mucho mejor en Inglaterra porque allí hay castillos".

Martin explicó que "si tuvieran algo de cerebro irían a los castillos y reforzarían las murallas. Incluso pueden patrullar por los baluartes. No hay forma de que un zombie atraviese las defensas de un castillo medieval sin artillería. Los caminantes no utilizan artillería. Ni construyen catapultas ni torres de asedio. No habría forma de que pudieran entrar en un castillo bien defendido".

Una avispada teoría con la que los protagonistas deberían tener cuidado. Porque la supervivencia a un ataque zombie podría terminar siendo una lucha por hacerse con el trono de uno de los castillos.



Actualmente podemos disfrutar de las vivencias de Rick y sus compañeros con la quinta temporada de 'The Walking Dead' que emite Neox todos los lunes a las 22:30 horas.