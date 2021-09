Más información Hollywood se despide de Michael K. Williams tras la devastadora noticia de su muerte

El pasado 6 de septiembre, Michael K. Williams, uno de los protagonistas del drama de terror 'Territorio Lovecraft' y leyenda de 'The Wire', falleció en su apartamento de Brooklyn con tan solo 54 años. Una semana después organizaron el funeral en la Catedral Episcopal de St.Stephen’s en Harrisburg, Pennsylvania.

Centenares de personas acudieron al servicio fúnebre privado para dar el pésame y despedirse de la gran estrella. Muchas de estas no eran solo amigos, sino que también trabajaban juntos en varios proyectos. En particular, destacaron las presencias de Queen Latifah y el creador de 'The Wire' David Simon, y sus compañeros de 'Territorio Lovecraft'.

El conmovedor discurso de Jurnee Smollett

Después del funeral de Williams, su compañera y protagonista de 'Territorio Lovecraft' escribió un tributo precioso en memoria del actor en su Instagram . A la vez, esta mostró fotografías de su tiempo juntos en el set del drama de terror de HBO.

Smollett comienza diciendo, "Mi hermano, me duele mucho el corazón. Una parte de mi cerebro se niega a aceptarlo… lo malo del duelo es que va por etapas. Para mí, comenzó con la negación. Cuando Jake Smollett me llamó para decírmelo, mi cerebro dijo 'diablos, no es cierto, déjame llamar a Michael'. Y le llamé. Le llamé una y otra vez hasta que mi cerebro dijo basta, se ha ido. No podía respirar. Le tomó un tiempo a mi cerebro procesar cómo el mundo puede seguir girando sin él aquí en forma física".

Jurnee continúo, "Se suponía que iba a estar aquí con nosotros esta semana en Los Ángeles para los Emmys. Ibamos a bailar, celebrar, llorar. Pero en vez de eso, nuestro hermano descansa en paz hoy. Sigo sin comprenderlo. A lo mejor es egoísta querer aferrarme a este hermoso ser humano que llegó a mi vida y la cambió para siempre…"

La actriz recordó una escena de uno de los primeros episodios de la serie que fue especialmente difícil de rodar. Recordó que miró a los ojos de Williams y que la profundidad de emoción que había en ellos le dio lo que necesitaba para clavar la escena. Esta añade, "Esa es la belleza del instrumento de MKW: ponía todo su ser en cada momento con tanta valentía y sacrificio. Eso es todo lo que necesitaba… simplemente mirar en [sus] ojos".