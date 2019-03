Frank Darabont demanda a AMC por los beneficios de la serie

Frank Darabont, uno de los guionistas y directores más aclamados de la pequeña y la gran pantalla, y máximo responsable de la primera temporada de 'The Walking Dead' ha decidido llevar a los tribunales a la cadena AMC por incumplimiento de contrato, según informa The Hollywood Reporter.



Así, el cineasta estadounidense no ha dudado en arremetar contra los directivos de la cadena estadounidense hace escasas semanas. Darabont ha presentado junto con su agencia de representantes CAA una demanda constituida en dos partes contra la cadena AMC.



La disputa que Darabont mantiene con la cadena se mantiene desde que 'The Walking Dead' viera la luz en 2010. En aquel momento, el proyecto se concibió para que un estudio independiente se encargara de la producción de la ficción. Pero finalmente, la base del proyecto inicial acabó truncándose. Pero, la AMC decidió encargarse de todo y el peor parado fue Frank Darabont, quien en lugar de recibir un 12,5% de las ganancias acordadas, no recibió nada.



Fruto de este repentino cambio de opinión y arriesgándose a no cobrar nada, Darabont pactó con la cadena estadounidense que sería él quien se encargaría de la primera temporada de 'The Walking Dead', sólo después de tener las garantías de AMC de que obtendría una parte de los beneficios, igual que si una compañía independiente fuera la que se encargara de la producción.



Según la demanda, Darabont solicitó en repetidas ocasiones a AMC que le aclararan cuáles sería los beneficios que entonces obtendría, pero la cadena antes de darle una respuesta clara, quiso esperar a ver si la ficción realmente funcionaba. Poco tiempo después, cuando quedó claro que 'The Walking Dead' era un éxito, Darabont asegura que la cadena estableció unas tasas de licencia "muy bajas e inamovibles de forma que así la ficción nunca le reportaría beneficios".



La demanda recoge que "AMC limitó los pagos de licencia de manera perpetua a menos de 65% de los costes de producción de la serie o de 1,45 millones de dólares por episodio, lo que significa que habrá un déficit significativo en todos los episodios".



Darabont también reclama a la cadena los impagos pendientes y denuncia el despido improcedente. Según Darabont, la destitución se produjo para no tener que pagar la parte correspondiente de sus beneficios, ya que éstos hubieran llegado al final de la segunda temporada.



La demanda, que no especifica una indemnización simplemente, expone que la cadena debe decenas de millones de dólares a Darabont y que además también se solicita la suspensión de 'The Walking Dead', así como la paralización del spin-off de la serie que AMC ya está preparando.