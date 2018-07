Fox renueva 'The Last Man on Earth' por una segunda temporada

Fox renueva 'The Last Man on Earth', la comedia protagonizada por Phil, Carol, Melissa y Todd que deben sobrevivir en un mundo en el que los seres humanos han desaparecido de la faz de la Tierra.



La ficción se estrenó con buenos datos de audiencia, consiguiendo reunir a más de 5.600.000 espectadores en Estados Unidos. Por ello, con sólo ocho episodios emitidos y a falta de cinco para terminar la primera temporada, Fox ha decidido encargar otra tanda de episodios.



Esta ficción se caracteriza por su bajo presupuesto ya que no hace uso de extras y cuenta con un escaso reparto formado por tan sólo cuatro actores: Will Forte, Kristen Schaal, January Jones y Mel Rodriguez.



La noticia se ha conocido a través de un comunicado en el que David Madden, presidente de la cadena, ha asegurado saber que tenían "algo especial con 'The Last Man on Earth'. Es una de esas rarezas que va añadiendo profundidad y dimensión a su premisa sin igual, semana tras semana. Estamos muy contentos de que esta serie tan atrevida, original y creativa haya sido aceptada tanto por los seguidores como por los críticos, y no podemos esperar a una segunda temporada", afirmó Madden.