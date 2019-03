Fox renueva 'House' una temporada más... y puede que sea la última

Fox ha renovado 'House' para una octava temporada tras varios meses de rumores sobre el futuro de la serie. A pesar de ser una buena noticia para los adictos al doctor más irreverente de la televisión, tiene un tono agridulce: Hugh Laurie, el actor que da vida a Gregory House, podría abandonar la serie.



Según informa 'The Daily Mirror' en su web, el fin de la exitosa serie estadounidense llegará tras el último episodio de la octava temporada debido a que el actor quiere centrarse en su carrera musical y en su familia. Laurie (Oxford, 1959) contó a una emisora británica que quiere volver a tener tiempo para su familia, que vive en Inglaterra. Hasta ahora el actor pasaba diez meses al año en Los Ángeles, donde se graba 'House'.



La que será la octava temporada de la ficción médica de Fox se espera que sea la última, debido a la caída de audiencia en las últimas temporadas, lo que ha propiciado una bajada de presupuesto para cada episodio. En el comunicado donde Fox confirmaba la próxima temporada, la cadena no confirma el regreso de todos los actores la próxima temporada. Hugh Laurie, Peter Jacobson, Sean Leonard y Omar Epps y Olivia Wilde tienen asegurado su regreso, pero Lisa Edelstein todavía no han confirmado su vuelta a la ficción, ya que su contrato terminaba en la actual temporada.