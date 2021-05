La primera producción de Shonda Rhimes para Netflix, 'Los Bridgerton', se convirtió en todo un fenómeno con su primera temporada, y ahora los fans esperan ávidos para conocer más detalles de la temporada 2, ya en marcha.

Después del inevitable shock que supuso la salida de Regé-Jean Page, protagonista de la primera temporada de la serie, en esta nueva temporada, los responsables tuvieron que explicar en qué consiste realmente la historia de esta saga.

'Los Bridgerton' está basada en los libros de Julia Quinn y cada una de las novelas está centrada en una pareja distinta. Así, pese a la despedida del duque de Hastings, esta vez la historia se centrará en el hermano de Daphne, Anthony Bridgerton.

El rodaje de la temporada 2 está teniendo lugar en Reino Unido y ahora se han filtrado las primeras imágenes de Phoebe Dynevor, que también protagonizó la primera entrega, de nuevo como Daphne Bridgerton.

Las fotos, que puedes ver aquí, no han tardado en hacerse virales y todos los fans comentan el nuevo look del querido personaje, pues ha dejado atrás su reconocido flequillo y recoge su pelo en un moño mucho más sobrio. Además, su elegante y vestido y guantes blancos parecen indicar que Daphne se enfrascará de nuevo en la temporada para ayudar a su hermano Anthony con las debutantes.

Jonathan Bailey y Phoebe Dynevor como Anthony y Daphne Bridgerton | Netflix

Phoebe Dynevor sobre la marcha de Regé

Mientras los fans aún intentan asimilar que no volverán a ver por el Londres victoriano al personaje de Page, su co-star Phoebe ha hablado con Variety de su abandono.

"La serie se centra en los Bridgerton y hay ocho libros. Creo que tal vez los fans de los libros eran más conscientes de lo que sucedía que los de la serie", explica.

"Los seguidores de los libros saben que cada episodio trata sobre un hermano diferente. Y estamos pasando el testigo al encantador Johnny [Bailey], quien interpreta a Anthony. Obviamente, es triste ver que [Page] se va, pero estoy deseando volver a reunirme con mi familia".

Seguro que te interesa:

Regé-Jean Page habla de su "miedo" a dejar 'Los Bridgerton'