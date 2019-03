El final de año se acerca y, como es ya una tradición, se elaboran las listas de los éxitos de este 2015, pero también de los fracasos.



En este caso, 'Variety' ha elaborado una lista de las 11 peores series de este año, entre las que se encuentran algunos nombres como 'Fear the Walking Dead'.



'True Detective' no se libra de formar parte de esta lista. Después de una buena primera temporada, las expectativas con respecto a la segunda eran muy altas, y no se han cumplido. Esta segunda entrega, protagonizada por Colin Farrell, no ha conseguido superar la anterior interpretación de Matthew McConaughey.



La trama centrada en la historia de dos parejas totalmente diferentes no ha sido suficiente. 'Truth be told' y sus actores también forman parte de este ránking.



El 'Doctor Ken', interpretado por Ken Jeong, es un médico que intenta solucionar los problemas con sus pacientes, familia y su matrimonio y que parece que tampoco convence a los espectadores.



'Fear the Walking Dead', el spin-off de una de las series de más éxito, 'The Walking Dead', parece que no tiene un término medio entre los espectadores. El título, que muestra el origen del virus zombie y cómo se expande por todo el mundo, o atrapa u horroriza a la audiencia.



El actor Neil Patrick Harris, de 'Cómo conocí a vuestra madre', es el protagonista de 'Best time ever with Neil Patrick Harris', una mezcla de serie y "talk show" con la presencia de invitados especiales.



La serie basada en la vida de Donny Deutsch, 'Donny!', ofrece una mirada diferente sobre los medios de comunicación, la riqueza y los romances del siglo XXI.



'Falling skies', después de cinco años en televisión, parece que ha perdido parte de la fuerza con la que se estrenó en la pequeña pantalla.



Un juez comienza a tener visiones y a escuchar voces después de recibir una llamada religiosa. A partir de entonces, cree que se puede comunicar con Dios. Ese el argumento de 'Hand of God', una serie de Amazon.



'Las palomas de Judea' es una serie basada en la novela de Alice Hoffman. La trama se centra en cuatro mujeres que luchan por sobrevivir durante el asedio de Masada.



La serie 'Texas rising' cuenta, en una sola temporada de cinco capítulos, cómo se crearon los Rangers de Texas.



Y por último, cierra el ránking una serie del canal History. 'Hunting Hitler' se centra en unos archivos desclasificados del FBI, que servirán para averiguar cómo murió realmente Hitler.