"Le dije que lo sentía": Una fan de 'Riverdale' se hizo un tatuaje mal escrito por culpa de Charles Melton

Los protagonistas de 'Riverdale' se han convertido en estrellas después del éxito que tuvo y sigue teniendo la ficción adolescente desde su estreno.

La serie incluso ha crecido con ellos y en esta quinta temporada ha dado un gran salto temporal para dar tramas más adultas y acordes a su edad a sus actores.

Ha sido un año difícil para los rodajes con la pandemia y debido a las restricciones de seguridad los actores han pasado más tiempo que nunca juntos al vivir en una 'burbuja' en Canadá, pero eso les ha hecho unirse más.

Tanto es así que parece que Camila Mendes y Charles Melton han retomado su relación después de haberlo dejado en 2019. Melton, que interpreta a Reggie en la serie, se ha ido volviendo cada vez más popular y tiene un papel con más peso en esta nueva temporada.

Charles Melton y Camila Mendes en 'Riverdale' | The CW

Ahora el actor ha aparecido en el programa de Kelly Clarkson donde ha confesado una loca anécdota con una fan de 'Riverdale' que ha dejado a todos boquiabiertos.

"Diría que [la más loca] sería la vez que una fan vino y me pidió que escribiera 'Love is love'. Y por alguna razón escribí mal 'love', pero se lo iba a tatuar en la muñeca", confiesa.

"Y yo en plan le dije que lo sentía, 'Lo siento mucho'. Pero ella estaba como, 'No, no, no, lo voy a dejar así".

"Así que... No lo he visto hoy, pero estoy seguro que si ves a alguien que tiene 'Love is love' con el 'love' tachado, es mi obra de arte", cuenta entre risas.

Al parecer, Melton acabó tachando su error y escribiendo 'Love' de nuevo, pero la fan aceptó su escritura con tachón y todo. ¿Cómo le habrá quedado?

