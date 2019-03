La familia de Gianni Versace demanda a la cadena FX por la nueva temporada de 'American Crime Story'

'The Assassination of Gianni Versace', la segunda temporada de 'American Crime Story', llega este viernes 19 de enero a la cadena FX. A pesar de que la familia del diseñador ha demandado a la cadena por la serie.

A pocos días del estreno de la nueva temporada de la serie de Ryan Murphy, la familia del diseñador ha decidido demandar a la cadena, tal y como recoge Deadline: "La familia Versace nunca ha autorizado o ha tenido algo que ver con la serie de televisión que se va a estrenar sobre la muerte del Señor Gianni Versace. Teniendo en cuenta que la familia Versace tampoco autorizó el libro en el que está parcialmente basada ni ha tenido relación con este guion, esta serie de televisión solo debería ser entendida como un trabajo de ficción".

FX aún no ha hecho comentarios sobre la serie tras la publicación de la demanda. La segunda entrega de 'American Crime Story' está basada en el libro de Maureen Orth de 1999, titulado 'Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianna Versace and the Largest Failed Manhunt in U.S. History'.

Penélope Cruz interpretará a Donatella Versace y Ricky Martin será la pareja de Gianni; Edgar Ramírez será el diseñador asesinado, mientras que Darren Criss interpreta a Cunanan, su asesino.