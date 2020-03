Lucy Hale está en un gran momento profesional con el éxito de 'Katy Keene', el glamouroso spin-off de 'Riverdale' que protagoniza y que ya tiene luz verde para una temporada completa.

La actriz de 'Pretty Little Liars' también está en casa cumpliendo la cuarentena y comparte con sus seguidores sus intentos de enseñar trucos a su perrito o su look de estar en casa (que nos representa mucho).

Sin embargo, también se ha animado a compartir con una espectacular imagen de una sesión de fotos el visible fallo que se aprecia en su último tatuaje...

"Aquí un poco de información sin sentido. La tinta de mi "u" no ha aguantado así que ahora dice "I love yo" hasta que pueda ir a que me lo vuelvan a hacer. I LOVE YO SO MUCH".

Lo más gracioso del asunto es que ahora la frase cobra un nuevo sentido si se mezcla con el español, entendiéndose "me quiero a mí", ¡lo que tampoco es un mal mensaje!

· · ·

