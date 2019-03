'Expediente X' abre las puertas de su nueva temporada

'Expediente X' ya calienta motores y la cadena Fox ha lanzado el primer vídeo con imágenes de la nueva temporada y no con imágenes pasadas, como había hecho en los otros clips promocionales.



El vídeo dura 15 segundos y se muestra a Dana Scully, la agente del FBI interpretada por Gillian Anderson, y Fox Mulder, interpretado por David Duchovny, con linternas y una pistola en la mano, como suele ser habitual en la serie. También aparece una nave espacial rodeada por varios militares. La cadena ha querido hacer un guiño a las temporadas pasadas y en el nuevo vídeo aparece un póster en el suelo con la frase 'I want to believe'.



La nueva temporada contará también con la presencia de Mitch Pileggi como Walter Skinner y William B. Davis, más conocido por su personaje El fumador. La serie también contará con el guionista Chris Carter, el showrunner Glen Morgan y Jim Wong como director.



La nueva entrega contará con seis episodios en los que se mezclará la antigua mitología con la aparición en cada capítulo de un monstruo nuevo. Se sigue así la nueva forma de desarrollar la trama que han adoptado otras series de ficción.



El 24 de enero de 2016 'Expediente X' verá la luz y el 25, tan solo un día después, se emitirá el segundo capítulo.