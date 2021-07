Tras el éxito de 'La maldición de Hill House' y 'Bly Manor', ¿habrá temporada 3?

'La maldición de Hill House' supuso toda una revolución en cuanto al formato televisivo de terror desde su estreno, que tiene ya ha toda a una legión de fans gracias a su calidad. Y la segunda entrega, 'La maldición de Bly Manor', no se quedó atrás, volviendo a aportar una historia tan espeluznante como enternecedora. No obstante, aún hay dudas sobre a si sus dos exitosas temporadas se sumará una tercera.

La saga cuenta en su reparto con rostros reconocidos como Timothy Hutton y Carla Gugino, y también con estrellas aún emergentes como Victoria Pedretti. Pero la cuidadosa escritura, dirección y ejecución completa de Mike Flanagan es lo que saca lo mejor de su elenco y aseguró un éxito popular y crítico.

Pero, ¿podrá haber una tercera temporada? Las preocupaciones de los fans parecen bastante justificados, puesto que Flanagan y muchos de los miembros favoritos del reparto han estado ocupados con otros proyectos.

No obstante, la puerta no está cerrada a volver a ver una nueva historia en este formato, gracias en parte al fervor de los fans por ver una continuación de la antología que incluso Stephen King halagó muy favorablemente en sus redes sociales. Pero aún no se han hecho anuncios oficiales.

Los protagonistas de 'La Maldición de Hill House' | Netflix

'La maldición de Hill House', que se estrenó en 2018, cuenta la historia de las experiencias paranormales, a menudo trágicas, de la familia Crain. Y la acción se mueve a la perfección entre el pasado de los Crain en la mansión encantada de Hill House y el presente en la funeraria de Shirley.

Timothy Hutton y Henry Thomas se alternan como el patriarca de la familia en presente y pasado, Hugh Crain. Carla Gugino, Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Victoria Pedretti y Kate Siegel completan el reparto.

Tras haber tenido un gran éxito con la primera temporada, la productora renovó la serie por una segunda temporada, que se estrenó en octubre de 2020. Por su parte, 'La maldición de Bly Manor' se inspira en la famosa historia de Henry James, 'The Turn of the Screw'. Y aunque muchos miembros del elenco de 'Hill House' se incorporaron a 'Bly Manor', no hay conexión entre las dos series, pero sí comparten la estructura de línea de tiempo dual y muchos de los sentimientos que despierta en los espectadores son similares.

