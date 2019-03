Amaia y Alfred representarán a España en el escenario de Lisboa con "Tu canción", tema compuesto por el ganador de 'El número 1', Raúl Gómez, y ya se conocen quienes serán sus rivales en Eurovisión 2018, además de los grandes favoritos según el número de reproducciones en YouTube.

El dúo Madame Monsieur de Francia con "Mercy":

La cantante Yulia Samoylova de Rusia:

Mikolas Josef de la República Checa con "Lie To Me":

Christabelle de Malta con "Taboo":

La cantante Zibbz de Suiza con "Stones":

SuRie representará a Reino Unido con "Storm":

El grupo Rasmussen cantará en Lisboa por Dinamarca con "Higher Ground":

Sanja Ilić & Balkanika interpretarán "Nova Deca" para conseguir el triunfo para Serbia:

El artista Michael Schulte (Alemania) cantará "You Let Me" en Lisboa:

El cantante Mélovin representará a Ucrania con "Under The Ladder":

Laura Rizzoto cantará "Funny Girl", ¿conseguirá hacer ganadora a Letonia?:

Hungría llevará a Eurovisión 2018 al grupo AWS con "Viszlát Nyár":

Lea Sirk (Eslovenia) cantará "Hvala, ne" en el escenario de Lisboa:

Vanja Radovanovic´ interpretará "inje" por Montenegro en Eurovisión 2018:

Eugent Bushpepe participará por Albania con "Mall":

The Humans representará a Rumania con "Goodbye":

Sevak Khanagyan de Armenia cantará "Qami":

El grupo DoReDoS llevará a Lisboa "My lucky day" por Moldavia:

El duo formado por Ermal Meta y Fabrizio Moro de Italia cantará contra el terrorismo con "Non Mi Avete Fatto Niente":

Bielorrusia luchará en Eurovisión con Alekseev y su tema "Forever":

Yianna Terzi representará a Grecia con "Oneiro Mou":

Netta Barzilai de Israel encabeza la lista con su tema "Toy":

Como plus, desde Objetivo TV os dejamos las actuaciones más frikis de la historia de Eurovisión para que os echéis unas risas. ¿Veremos este año algo así de "extraño"?