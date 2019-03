De 'Los miserables' a Eurovisión 2018: SuRie representará a Reino Unido

Reino Unido ya ha elegido a su representante para Eurovisión 2018: SuRie, que se alzó como la ganadora en el programa 'Eurovision: You Decide' con su tema "Storm". Susanna Marie (su verdadero nombre) se impuso así a Asanda con "Legends", Goldstone con "I Feel The Love", Jaz Ellington con "You", Taya con "Crazy" y Liam Tamne con "Astronaut".

"Creo que mi éxito reside en el mix de la canción, que yo interpretó además con una importante conexión emocional al principio de la historia, pasando a montar la fiesta del pop que creo que el festival necesita", comentó SuRie tras recibir la noticia de que viajará a Lisboa el próximo 12 de mayo.

La cantante cuenta ya con experiencia en el Festival al haber sido corista de las belgas Loïc Nottet en 2015 y Blanche en 2017: "Lo celebraré con una botella de algo burbujeante, aunque ahora tengo los sentimientos encontrados porque me siento culpable por los compañeros que no han ganado".

Además de cantante y corista, Susanna Marie ha dado vida al personaje de Fontaine en la obra 'Los miserables' durante las representación especiales con motivo del 20 aniversario de la producción. Por lo tanto, se enfrentará a los representantes de España, Amaia y Alfred, que intentarán llevarse el triunfo a casa con 'Tu canción', tema compuesto por el ganador de 'El número uno' Raúl Gómez.