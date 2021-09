La estrella de 'The Walking Dead' que cree en la teoría de que "Daryl será el último hombre en pie"

'The Walking Dead' es la serie de zombies más popular de la televisión y ahora acaba de entrar en su recta final de la mano de la temporada 11, que será la última. Pero acabar una serie como está, con tantos años a sus espaldas, supone despertar muchas ideas y teorías en las cabezas de los espectadores.

Uno de los personajes más populares de la franquicia, y que sigue vivo aún, es al que da vida el actor Norman Reedus, Daryl Dixon. Pero ahora, una de las estrellas de la serie ha hecho que todos recordemos toda una predicción que volcó sobre él otro personaje de la ficción. Y con la que dice estar de acuerdo en la actualidad.

"Vas a ser el último hombre en pie. Lo eres", predice la campesina Beth Greene (interpretada por Emily Kinney) sobre Daryl en el episodio 12, 'Still', de la temporada 4 de 'The Walking Dead'. Y ahora, durante una reunión en directo de 'Talking Dead', con algunos miembros del elenco como Lauren Cohan (Maggie Rhee) o Josh McDermitt (Eugene Porter), se le preguntó a la propia Emily Kinney si la predicción de Beth se hará realidad al final de 'The Walking Dead', sobre todo teniendo en cuenta el ya confirmado el spin-off sobre Daryl y Carol.

"Lo hago. No sé si será el único último hombre en pie, pero definitivamente creo que será uno de los últimos hombres en pie", opinó Kinney sin dudar. "Recuerdo cuando le dije eso a Daryl, esa escena en particular sucede en una cabaña en el bosque, y salimos a ensayar un día. Estábamos con Angela Kang, showrunner de la serie, quien escribió ese episodio, y recuerdo que en la camioneta, Norman le preguntó a Angela: '¿Qué significa esa línea? ¿Eso es un presagio de mi muerte?'", recordó la actriz sobre la reacción de Norman Reedus a ese guion.

"Me sentía de la misma manera, con el hecho de mi personaje diciendo: 'Vas a ser el último hombre en pie'. ¿Está diciendo: 'Vas a morir el próximo episodio?' Pero en realidad creo que sobrevivirá hasta el final", aseguró Kinney, para tranquilidad de los fans.

Seguro que te interesa...

¿Los viste? Los easter egg del capítulo 2 de la temporada 11 de 'The Walking Dead'