La estrella Disney Ronni Hawk ('On My Block'), arrestada por violencia doméstica

Ronni Hawk, de 20 años, conocida por su papel en 'Stuck in the Middle' de Disney Channel y ahora en la serie 'On My Block', fue arrestada el viernes 31 de julio por violencia de pareja y abuso doméstico según la policía de Los Ángeles.

Según TMZ, la policía recibió una llamada por disturbios domésticos esa mañana sobre las 8.30 horas y un hombre fue visto con heridas visibles, incluyendo arañazos, a su llegada. El medio también reporta que la policía afirmó que hubo una discusión verbal entre Hawk y su novio y que en algún momento se volvió física. Fue entonces cuando la policía decidió arrestar a Ronni por abuso doméstico.

Según los registros del Departamento del Sheriff, Hawk, quien interpretó a Rachel Diaz en el programa de Disney 'Stuck in the middle' de 2016 a 2018, fue llevaba a la cárcel de Van Nuys (California), por un delito grave de lesiones corporales a un cónyuge o cohabitante.

La actriz fue fichada esa misma mañana a las 11:36 horas, con una fianza de 100.000 dólares. Hawk fue excarcelada más tarde ese mismo día bajo fianza. Por ahora, está previsto que comparezca ante el tribunal el 11 de diciembre, aunque no se han dado más detalles por el momento. Ronni se enfrenta a un cargo por delito grave por violencia en la pareja y abuso doméstico.

