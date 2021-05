'Crónicas Vampíricas' fue una de las series adolescentes más aclamadas y seguidas de los últimos años, y dividió a los fans apasionadamente entre Team Damon o Team Stefan para Elena, el personaje de Nina Dobrev.

Sin embargo, la química traspasó la pantalla y en la vida real Nina comenzó un romance con su co-star Ian Somerhalder, una relación que fue muy sonada por el gran fandom que tenía su pareja en la ficción.

Dobrev y Somerhalder tuvieron un intenso romance de más de tres años mientras grababan la serie, pero finalmente llegó la ruptura en 2013, cuando aún les quedaban muchas temporadas por delante trabajando (muy) juntos.

Ian Somerhalder y Nina Dobrev | Getty Images

Aunque nunca llegó a confirmarse, el rumor más extendido sobre su separación aseguraba que Ian le había propuesto matrimonio a Nina y la joven le había rechazado por ser demasiado pronto. Esto tendría sentido dada la diferencia de edad entre los actores, pues ella tenía 24 años por aquel entonces mientras que Ian pasaba los 35.

En medio de todo este revuelo, el show tenía que continuar, y lo hizo durante dos temporadas más hasta que en 2015 Dobrev abandonó la serie que protagonizaba.

El ambiente en el set tras la ruptura

Claire Holt en 'Crónicas vampíricas' y 'Los originales' | The CW

Ahora, una de las estrellas de 'Crónicas Vampíricas' y posteriormente 'The Originals', Claire Holt, ha dado detalles de cómo fue realmente trabajar con ellos en esos momentos complicados durante su aparición en el podcast not Skinnny But Not Fat.

"Yo estaba en 'The Originals' ya en ese punto, así que no tengo claros los tiempos. Pero honestamente, fueron realmente... Fueron super profesionales, nunca se hizo raro, en plan que bravo por ellos", asegura la actriz de Rebbekah Michaelson.

"Hicieron un gran trabajo gestionando eso. Pero es duro, para mucha gente es realmente difícil", añade.

Finalmente, Ian y Nina demostraron a los fans que habían dejado todo eso atrás años después de su final como pareja, con fotos donde la actriz pasaba tiempo con la ahora mujer de Somerhalder, Nikki Reed.

