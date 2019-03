Estas son las escenas de 'Juego de Tronos' que fueron eliminadas y desvelan importantes secretos

Las escenas eliminadas de 'Juego de Tronos' podrían desvelar importantes detalles sobre Poniente. Dichas imágenes colgadas en Youtube, provienen de los contenidos adicionales en los Blu-Ray de la serie. Si aún no has visto las siete temporadas, te recomendamos que no sigas leyendo ya que las escenas eliminadas son de varias temporadas y aportan mucha información respecto a la última temporada.

.- Conversación entre Meñique y Varys: En esta escena de la segunda temporada, Varys advierte a Meñique que todas las Casas que poseyeron Harrenhal acabaron muriendo, como le paso a él en el final de la séptima temporada.

.- En esta escena Sansa Stark es amenazada por El Perro: El Perro ha mostrado una gran evolución desde esta escena de la segunda temporada hasta el final de la séptima entrega.

.- Escena entre Loras y Margaery Tyrell: En ella se puede ver como Margaery Tyrell daba indicios de su plan maestro en la segunda temporada, pero que acabaría siendo truncado por Cersei.

.- Escena entre Maestre Pycelle y Tywin Lannister: La escena que nunca se vio en la tercera temporada muestra una discusión entre Pycelle y Tywin Lannister sobre su posición en el Consejo de Joffrey Baratheon.

.- Shae y Bronn: En la escena de la cuarta temporada aparece lo que realmente motivó a Shae a traicionar a Tyrion acudiendo a su juicio para testificar en su contra.

.- Conversación entre Olena Tyrell y Mace Tyrell: En esta escena perteneciente a la quinta temporada se puede ver la amenaza que ya representaban los gorriones del Gorrión Supremo.

.- Ser Allister y Tormund: En esta escena eliminada de la sexta temporada, Tormund señala la poca autoridad que tiene ser Allister Thorne sobre los salvajes en Castillo Negro gracias a Jon Snow.