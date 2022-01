¿Están saliendo? Hunter Schafer, pillada con este actor de 'Euphoria'

'Euphoria' estrenaba el pasado 9 de enero su temporada 2. Hasta la fecha se han publicado dos episodios de esta nueva entrega que ya está enloqueciendo a todos los fans que esperaban ansiosos reencontrarse con los personajes.

Por el momento lo poco que hemos visto de 'Euphoria' no ha decepcionado demostrando que la calidad sigue siendo igual o superior que su primera entrega.

La gran mayoría del reparto sigue siendo el mismo con Zendaya a la cabeza interpretando a Rue, aunque hay varias caras nuevas como es el caso de Dominic Fike quien encarna a Elliot, un nuevo amigo de Rue con el que se droga de forma habitual.

Dominic Fike como Elliot en la temporada 2 de 'Euphoria' | HBO

Rumores de relación entre Dominic Fike y Hunter Schafer

En medio de la explosión del estreno de la temporada 2 han aparecido varios rumores que están relacionando a Dominic Fike y Hunter Schafer (Jules).

Ambos jóvenes han sido pillados a la salida de uno de los restaurantes de moda entre los famosos, The Nice Guy en West Hollywood, donde se les veía en una actitud muy cómplice cogidos de la mano.

Por el momento no hay confirmación por parte de ellos pero estas imágenes se unen a las del estreno de la temporada 2 de 'Euphoria' donde ambos posaron juntos ante los medios.

Hasta el momento la última relación que se le conocía a Hunter Schafer era con la modelo Massima Desire con la que estuvo hasta finales de 2020.

'Euphoria' ha sido el debut de Dominic como actor quien hasta el momento había desarrollado su carrera dentro del mundo de la música tras lanzar su álbum debut 'What Could Possibility Go Wrong' en 2020 y colaborar con artistas como: Brockhampton, Halsey e incluso Paul McCartney.

Seguro que te interesa:

Zendaya habla de lo "doloroso" que ha sido interpretar a Rue en 'Euphoria'