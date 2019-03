El escuadrón de 'Juego de Tronos' se pasa al mundo de la canción

La séptima temporada de 'Juego de Tronos' ha dejado con la miel en los labios a todos sus fans, quienes están ansiosos porque se estrene la octava y final entrega de la serie. Mientras tanto, los actores están subiendo pequeños contenidos de lo bien que se lo pasan rodando.

La última publicación ha sido a cargo de Kristoger Hivju, 'Tormund Matagigantes', en ella se puede ver al bautizado como "Escuadrón suicida" cantando al unísono el tema "I hope that i don't fall in love with you" de Tom Waits.

Entre risas se puede escuchar que están preparando un disco y se llamaría: "What will fate bring us?". Todo un aviso y una llamada para que los seguidores hagan sus propias teorías, sobre el destino de Ser Jorah, Beric Dondarrion, El Perro y Tormund.