Eric Dane aclara si es su pene en ESA escena de 'Euphoria': "Es muy liberador"

¡Cuidado esta noticia tiene spoilers! La temporada 2 de 'Euphoria' no deja de sorprender a todos sus espectadores quien semana tras semana disfrutan de la gran calidad de esta nueva entrega. Dentro de su reparto uno de los personajes que está dando más qué hablar es el de Cal Jacobs, interpretado por Eric Dane.

En el capítulo 3 nos mostraron a través de flashbacks la historia del personaje donde Carl descubre que es gay y está enamorado de su mejor amigo en una escena donde deciden ir aun bar gay donde acaban besándose después de bailar juntos.

"Me gustó que a esa edad tuvieran el coraje de seguir sus instintos", dice Eric Dane en una entrevista a 'ET'. Pero, tras este momento de felicidad Cal descubre que su novia está embarazada por lo que su vida toma un camino que no es el que él hubiera querido.

Elias Kacavas (Cal Jacobs) y Derek (Henry Eikenberry) en la temporada 2 de 'Euphoria' | HBO Max

"Tuvo que ser un hombre y casarse con Marsha, formar una familia y convertirse en un pilar de esta comunidad", explica el actor. "No sé si hará que la gente sienta empatía por Cal, creo que debería, pero ciertamente expone un lado de Cal que probablemente no esperabas, pero que sabías que posiblemente, tal vez, era uno de los factores que finalmente determinaron quién terminó siendo".

En el episodio 4 de esta segunda temporada llamado 'You Who Cannot See, Think of Those Who Can' vemos cómo Cal toca fondo tras una noche de borrachera llega al mismo bar donde 25 años antes disfrutó de una velada de amor con su amigo.

Pero, tras ponerse violento en el bar es expulsado. Es entonces que se produce una de las escenas más comentadas del personaje. Carl llega a su casa y, en el vestíbulo, se saca el pene para empezar a mear por el suelo.

Toda la familia se despierta y lo ven con el miembro fuera mientras él se sincera con su familia revelando que es gay, que ha tenido aventuras sexuales todo este tiempo y que se siente completamente solo.

"Desde el principio, sacando su pene y orinando por todo el vestíbulo de la casa, el simbolismo es bastante fuerte", decía Dane a Entertainment Tonight. "Y luego ser confrontado por su esposa y decirle lo solo que está. Es una forma divertida de transmitir esos sentimientos a alguien".

Tras esta escena muchos se han preguntado si el pene que aparece es realmente es de Eric Dane. A lo que el actor responde que no en una entrevista a Men's Health: "Tenía un control absoluto sobre el pene. Porque se suponía que era mío", dice sobre la prótesis que utilizó. "Yo lo aprobé. Dije: 'Este parece un buen pene. Vamos a utilizarlo'".

"Es muy liberador hacer un monólogo con el pene fuera", dijo Dane a Men's Health. "Espero que todo el mundo se sienta un poco más cómodo con sus apéndices después de esta serie", concluye.

