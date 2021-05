La "envidia" de Sam Heughan tras saber que su compañero de 'Outlander', Graham McTavish, estará en 'La casa del dragón'

Graham McTavish y Sam Hueghan se conocieron en la primera temporada de 'Outlander', aunque al principio de la serie los actores no se llevaron del todo bien. Y es que McTavish, quien dio vida a Dougal Mackenzie durante las tres primeras temporadas de la ficción, reveló que "odió" a Heughan al conocerlo, ta y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Aunque, poco después Graham cambiaría su idea sobre el actor de Jamie Fraser ya que en la actualidad son grandes amigos. Además, los dos actores se han vuelto inseparables durante estos años, tanto que han protagonizado también el programa 'Men in Kilts: un roadtrip con Sam y Graham' donde recorren Escocia en una caravana.

Actualmente están promocionando el programa y han hablado recientemente con la revista 'Stylist' donde Graham McTavish ha confirmado que estará en el spin-off de 'Juego de Tronos', 'La casa del dragón'.

Tras su salida en 'Outlander', Graham ha disfrutado de una etapa profesional muy buena y así lo veremos además de en la nueva serie sobre 'Poniente' en la segunda temporada de 'The Witcher'.

"Lo estoy disfrutando, sí. Realmente me estoy divirtiendo mucho", afirma el actor a quien vieron recientemente en el rodaje de la ficción que está teniendo lugar en estos momentos en Cornwall (Cornualles), Reiuno Unido.

"Acabamos de empezar, es un proyecto muy grande así que nos vamos conociendo, son gente encantadora. Es genial, pero no puedo decir mucho. Realmente no puedo contar nada sobre la historia, pero involucra a muchos dragones", explica sobre la serie aunque no da detalles sobre el personaje al que encarnará. Pero se ha especulado que podría interpretar a un personaje llamado Harrold Westerling, el Lord Comandante de la Guardia Real.

En la entrevista Graham McTavish estaba junto a Sam Heughan, quien está rodando la temporada 6 de 'Outlander', quien le preguntó directamente: "¿Estoy yo en ('House of the Dragon')?", dice entre bromas.

"Hasta ahora, no", responde McTavish. "Y he estado esperando... Tengo he dicho '¿Dónde está Sam?' porque ahora siempre está en mi contrato", bromea Graham.

Todo esto viene a relación de que hace un tiempo Sam confesó que se había presentado en multitud de ocasiones a castings de 'Juego de Tronos' pero siempre fue rechazado: "¡Hice siete audiciones para 'Juego de Tronos'! Un montón de veces"

"Hice una audición para Renly, Loras y algunos de los miembros de la Guardia de la Noche. Siempre me quedaba a las puertas. Yo decía: 'Chicos, simplemente denme una espada'. Todos iban tras esos papeles", recodaba el actor.

La historia de 'La casa del dragón'

El primer spin-off de 'Juego de Tronos', 'La casa del dragón', cuenta la historia de la familia Targaryen en Westeros y se desarrolla 300 años antes de los eventos de Game of Thrones.

Ya hemos podido ver las primeras imágenes de sus protagonistas caracterizados de sus personajes tal y como puedes ver aquí. En las que aparece Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen. Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, "La Serpiente de Mar", Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans como Otto Hightower: La Mano del Rey, Ser Otto.

