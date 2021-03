Emma Corrin habla sobre ser reemplazada en 'The Crown' tras ganar el Globo de Oro por su papel de Diana de Gales

Emma Corrin era prácticamente una desconocida a nivel internacional antes de dar vida a la princesa Diana de Gales en la temporada 4 de 'The Crown'. Papel que le ha servido para catapultar su carrera y por el que ha logrado el Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama en la reciente ceremonia de los premios.

Por este motivo, Emma ha ofrecido una entrevista a BBC Breakfast donde ha hablado sobre cómo se siente al saber que otra actriz interpretará a Diana en la temporada 5: "Realmente [me siento triste] pero creo que he hecho las paces al dejar ir a Diana", afirma.

Ahora, será Elizabeth Debicki quien de vida a Lady Di en la edad adulta de la princesa de Gales. Algo que es habitual en 'The Crown', ya que suele cambiar a sus actores con medida que van haciéndose adulto sus personajes en la serie.

"Tuve mucha suerte de llevarla en este viaje de los 16 a los 28 años, fue un arco increíble. Ella siente reservada donde la dejamos al final de la cuarta temporada", dice sobre su participación.

"Tiene sentido para mí dejarla en esa parte y estoy muy emocionada de ver lo que hace Elizabeth", comenta.

Aunque asegura que para ella lo más duro va a ser no volver al set de rodaje: "Para mí, lo que va a ser triste es no estar con esta gente increíble todos los días".

"Es una locura que termináramos de rodar hace un año, pero todavía siento que me estoy perdiendo algo todos los días cuando no voy a maquillarme a las 6 am y ver a Josh", afirma. "Es extraño no tener a estas personas en tu vida todos los días".

Emma Corrin tuvo unas palabras especiales para Josh O'Connor, quien ha encarnado al príncipe Carlos de Inglaterra: "Pasamos mucho tiempo juntos porque estábamos filmando juntos casi todos los días y hace que la experiencia sea increíble".

"Aprendí mucho de él, es una persona increíble y el actor más talentoso, fue una bendición trabajar junto a él", termina diciendo.

Seguro que te interesa:

El príncipe Harry responde a la gran pregunta de 'The Crown': ¿Qué actor quiere que le interprete en la serie?