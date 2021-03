"Muchas gracias a Diana": La especial dedicatoria de Emma Corrin a Lady Di tras ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz por 'The Crown'

'The Crown' ha sido una de las grandes triunfadoras de la 78 edición de los Globos de Oro tras hacerse con los 4 galardones a los que estaba nominada. Mejor Drama, Mejor Actor y Actriz de Drama para Josh O'Connor y Emma Corrin y Mejor Actriz de Reparto para Gillian Anderson por su papel de Margaret Thatcher.

Emma Corrin se estrenaba en la serie en esta temporada 4 dando vida a Diana de Gales en la década de los años 80 haciendo un repaso de cuando Lady Di conoce al principe Carlos de Inglaterra, se casan y los primeras años de su duro matrimonio.

Tras ganar el premio Emma ha dicho: "Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a la HFPA por este increíble honor". Dedicándole unas palabras a su compañero de reparto: "Gracias a mi príncipe azul, Josh [O'Connor], no podría haber hecho esto sin ustedes. Gracias por hacer de cada día a mi lado una alegría total".

Aunque el momento más destacado ha sido cuando ha hablado de lo que le ha aportado encarnar a Diana de Gales: "Y sobre todo, muchas gracias a Diana. Me has enseñado la compasión y la empatía más allá de cualquier medida que pudiera imaginar. En nombre de todos los que te recuerdan con tanto cariño y pasión en nuestros corazones, gracias".

Después de ganar el Globo de Oro Carrin ha hablado con la prensa y se ha manifestado sobre las palabras que el príncipe Harry dijo recientemente sobre la serie donde comentó: "Me siento mucho más cómodo con The Crown que con las historias escritas sobre mi familia, mi esposa o yo... No pretenden ser noticias. Es ficticio, pero es vagamente basado en la verdad".

Palabras sobre las que ha dicho: "Me conmovió increíblemente lo que dijo", afirma. "El hecho de que él vio la serie, y yo interpreté a su madre, eso sería muy sensible para él. Me conmovió mucho que lo viera. Cuando investigamos estos roles, estamos tratando con personas reales, pero por otro lado, es completamente ficticio. Se siente tan alejado de la persona real. [La serie] nunca fue algo que sentí que necesitaba que alguien [de la familia real] se dirigiera, pero me alegro de que lo haya disfrutado y me conmovió sus palabras".

Seguro que te interesa:

Kaley Cuoco se convierte en una princesa Disney con el espectacular vestido que ha lucido en los Globos de Oro 2021