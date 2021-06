Elizabeth Olsen revela su "horrible" audición para ser Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos'

Elizabeth Olsen tiene un bagaje impresionante desde que su primer gran papel en la película de terror 'Silent Hill' en 2011. Ese mismo año también participó en la comedia dramática 'Paz, amor y malentendidos', demostrando que es capaz de adaptarse a cualquier género que se le ponga por delante.

Aunque es más reconocible por su incursión en el universo Marvel, dando vida a La Bruja Escarlata, cuya primera aparición fue en la película de 2014 'Capitán América: El Soldado de Invierno'. A partir de ahí, se hizo un hueco gracias a su fantástica interpretación, y ahora ha tenido la oportunidad de ser la estrella de la serie 'WandaVision', junto con su compañero Paul Bettany, Vision.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, ha querido hablar sobre el éxito de 'WandaVision' y cómo empezó la idea: "Se me presentó entre 'Infinity War' y 'Endgame'. Estaba terminando la segunda ronda de Marvel, con 'Endgame' y Kevin Feige me llamó a su oficina y me explicó el concepto para 'WandaVision'".

Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata en 'WandaVision' | Disney +

Además, Elizabeth deja claro que fue un paso importante, y que, al principio, estaba muy asustada: "Estaba muy asustada, porque pensé, 'estos personajes están hechos para verse en el cine. Son más grandes que la vida, están salvando al mundo'. Pero estaba emocionada por poder hacer una sitcom, y sentí que era la mejor forma para Marvel de entrar en la televisión. Aún así, antes del estreno, estaba aterrorizada. Sentí una presión demencial, por ser el primer proyecto de Marvel que iba a ver el mundo después de 18 meses debido a la pandemia. Y, encima, esta presión salvaje estaba en plan, '¿Qué diablos acabamos de grabar?' Hicimos un proyecto muy loco, así que, o estabas con nosotros o no".

Pero, aunque Elizabeth es una de las actrices del momento y lleva años triunfando, también ha sufrido alguna que otra desilusión dentro de su profesión. Así, en esta entrevista ha confesado que antes de estrenarse 'Juego de Tronos' ella fue una de las actrices que aspiró a ser Daenerys Targaryen, papel que finalmente recayó en Emilia Clarke.

Pero parece ser que su experiencia no fue muy buena a judgar por lo que cuenta: "Hice una audición para 'Juego de Tronos'. La audición la hice para el asistente del director en una habitación enana en Nueva York, con solo una cámara apuntándome y con ellos leyendo el guion. Hacía el discurso de Khaleesi cuando sale del fuego. Fue horrible. No me llamaron", recuerda.

La actriz podría haber formado parte de otro de los Universos de la ficción más importantes de los últimos años del entretenimiento pero, de haber sido así, seguramente no la habríamos visto después como Bruja Escarlata. Todo tiene su lado positivo.

