Elijah Wood y Donald Sutherland se perderán en 'La Isla del Tesoro'

Los piratas están de moda. En la gran pantalla, la cuarta entrega de 'Piratas del Caribe' está a punto de estrenarse, con Johnny Deep y Penélope Cruz como protagonistas. Y la pequeña pantalla no se queda atrás: Elijah Wood y Donald Sutherland serán Ben Gunn y el Capitán Flint en la adaptación de 'La Isla del Tesoro'.



La cadena SyFy estrenará esta nueva miniserie el próximo año, según informa 'The Hollywood Reporter'. Elijah Wood (conocido por su papel de Frodo en 'El señor de los anillos') será Ben Gunn, Donald Sutherland ('Dirty Sexy Money', 'Doce del patíbulo') se pondrá en el papel del Capitán Flint y Eddie Izzard ('Acroos the Universe') interpretará a Long John Silver. Toby Regbo, Phillip Glenister, Rupert Penry-Jones, David Harewood y Keith Allen completan el reparto del proyecto.