Primeras imágenes de 'The Conners' sin Roseanne Barr tras su polémica salida de la serie

Tras el despido fulminante por parte de la cadena ABC de Roseanne Barr tras publicar un tuit racista, donde se refería a la política Valerie Jarret (ex-asistente de Barack Obama) como la hija de Los Hermanos Musulmanes y de 'El planeta de los simios', los fans se quedaron con la incertidumbre de que ocurriría con el reboot de la exitosa serie de finales de los 80 'Roseanne' que había vuelto con éxito a la parrilla televisiva.

Y aunque en un principio la cadena pensó en cancelar la serie, parece que finalmente esta continuará sin su protagonista. ABC ya ha lanzado un primer teaser promocionando 'The Conners' el spin-off de 'Roseanne'.

Hace tan solo unos días John Goodman, quien interpreta al marido de Roseanne, Dan Conner, contaba para 'The Times' como sería la triste salida de la protagonista.

Roseanne Barr no solo era el centro de la serie sino también su creadora, ahora los fans tendrán que esperar para ver si la magia de 'Roseanne' continua sin ella.

Ahora la cadena ABC ha publicado el primer teaser promocionando lo que será el spin-off de 'Roseanne', 'The Conners' en la imagen aparece el mítico sofá de la casa de los Conner y el texto: "What's Next?" (¿Qué sigue?) 'The Conners' estreno el 16 de Octubre.