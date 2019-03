La cadena ABC cancela 'Roseanne' tras el mensaje racista de su protagonista

Roseanne Barr ha pedido perdón en Twitter a Valerie Jarrett por su desafortunado mensaje, pero ya es tarde: la cadena ABC ha cancelado el reboot de 'Roseanne'. La serie, que volvió esta temporada tras más de 20 años de su final, ya estaba renovada por una segunda temporada.

Barr publicó este martes 29 de mayo un mensaje en su cuenta oficial de Twitter (que ya ha borrado) en el que comparaba a la política Valerie Jarrett, ex miembro del gabinete de Obama, con los simios. "La hermandad musulmana y el planeta de los simios ha tenido un bebé = vj", en referencia a Valerie Jarett.

El polémico tuit de Roseanne Barr | TW

El polémico tuit corrió como la pólvora y no tardó en ser tendencia en la red social, por lo que la cadena ABC no lo dudó y confirmó que cancelaba la comedia. El comunicado, firmado por la presidenta de la cadena Channing Dungey, dice que "la afirmación de Roseanne en Twitter es abominable, repugnante e incompatible con nuestros valores, y hemos decidido cancelar la serie".

Jarrett, invitada al programa de la cadena MSNBC 'Everyday Racism in America', aprovechó para responder a la actriz: "Lo primero de todo, deberíamos convertir esto en un momento para aprender. Yo estoy bien, pero me preocupa toda la gente que está ahí fuera y no tiene un círculo de amigos y seguidores que salgan en su defensa".

Con la polémica en su máximo apogeo, Roseanne Barr pidió disculpas a Valerie Jarrett y a todos los afectados a través de las redes sociales. La actriz admite a sus seguidores que lo que hizo fue "imperdonable".

"Me arrepiento profundamente de mis comentarios la pasada noche en Twitter. Sobre todo, quiero disculparme con Valerie Jarrett, al igual que con ABC y el equipo de la serie. Pido perdón por hacer una broma de tan mal gusto que no refleja mis valores; amo a todo el mundo y estoy muy arrepentida. Hoy mis palabras han causado que cientos de personas trabajadoras pierdan sus trabajos. También me arrepiento por la audiencia, que ha apoyado mi trabajo durante décadas. Me arrepiento desde lo más profundo de mi corazón y espero que podáis encontrar en los vuestros el perdón".

Ha justificado este mensaje que publicó en su cuenta de Twitter aduciendo que cuando publicó el mensaje estaba bajo los efectos del Ambien, una medicación relajante. "Eran las 2 de la mañana y estaba twitteando después de tomar Ambien".