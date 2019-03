John Goodman revela cómo será la triste salida de Roseanne en 'The Conners'

La cadena de televisión ABC canceló el revival de 'Roseanne' por un tuit racista de la protagonista, Roseanne Barr. Sin embargo, la ficción tiene una nueva oportunidad, después de que se anunciara que la serie continuaría con un spin off', llamado 'The Conners', pero sin la presencia de Barr. Ahora, John Goodman ha revela cómo se explicará la salida de Roseanne para que pueda empezar la nueva ficción.

Goodman confesó para el medio The Times que la intérprete morirá: "No se sabe. Supongo que estará deprimido y triste porque su esposa está muerta". El actor, que interpretó durante diez temporadas al marido de Roseanne Conner (Barr), se sinceró sobre el mal trago que pasó cuando finalmente se decidió excluir a Barr de la serie: "Me rompió el corazón. Pero pensé, vale, es la industria del espectáculo, lo dejaré pasar. Pasé un periodo de aproximadamente un mes en el que estaba muy deprimido".

Aun así, el actor declaró que tiene predisposición para la tristeza: "De todos modos soy depresivo, así que cualquier excusa es buena para hacerme de menos, aunque esto tuvo mucho que ver, más de lo que quería admitir".

Roseanne - Temporada 10 - Capítulo 8: Netflix y pastilla | Atresplayer.com

A pesar de los polémicos tuits racistas de Barr, en los que se refería a la política Balerie Jarret (ex-asistente de Barack Obama) como la hija de Los Hermanos Musulmanes y de 'El planeta de los simios', el actor aseguró de que su compañera de reparto no se quiso referir a Jarret de una forma incorrecta: "Tengo la certeza de que no es racista", explicaba el actor que parece no estar de acuerdo con la decisión de la cadena. Parece que ahora si que tendremos que decir adiós a Roseanne Conner, por lo que los Conners se verán obligados a afrontar una nueva etapa sin la matriarca de la familia. El spin off se estrenará en Estados Unidos el 16 de octubre.