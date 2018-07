La dura escena de 'El cuento de la criada' que Joseph Fiennes se negó a rodar por ser demasiado fuerte

Joseph Fiennes interpreta en 'El cuento de la criada' al complicado personaje de Fred Waterford, que en esta segunda temporada ha terminado de quemar todos los puentes con la audiencia en cuanto a empatía.

Sin embargo, hay límites que el actor no está dispuesto a cruzar, y al parecer ha contado que había una dura escena que él mismo se negó a hacer.

La escena tenía lugar cuando el matrimonio Waterford visita Canadá en un viaje diplomático, y Fred se enfrenta cara a cara con el marido de Defred, Luke.

"Creo que de alguna forma, por aborrecible y desagradable y malvado que sea Fred, tengo que defender partes de él. En el episodio 9, teníamos un momento donde Fred iba a violar a Serena en la habitación de hotel justo después de conocer a Luke, y simplemente no me encajaba. Tuve que jugármela y negarme a hacerlo porque sentí que, incluso siendo Fred quien es, es humano. Y creo que aún estaría dándole vueltas a la interacción con Luke, al hecho de que la realidad le golpee en la cara, y estaría digiriendo eso e intentando entenderlo, y no estaría encendido necesariamente por estar en Canadá en un hotel y se pondría a intentar violentamente hacer algo con su mujer que ella no quisiera hacer".

Finalmente, tras "largos emails y defender e insistir", Fiennes consiguió que eliminaran la escena. El actor asegura que sentía que "Yvonne había hecho un retrato de Serena tan bello que su privación de derechos por parte del régimen y Fred era suficiente y estaba muy bien retratado y no necesitaba una escena dura para de repente ponerla al límite".