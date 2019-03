Dos actrices de 'Orange is the New Black' son pareja en la vida real aunque en la serie estén enfrentadas

La exitosa serie 'Orange Is the New Black' se está reseteando en su sexta temporada. Tras despedirse de de Leitchfield y la rebelión de las reclusas, todo parece ser diferente ahora. Incluso para sus nuevos personajes.

Recientemente conocimos a Daddy (Vicci Matinez), una presa latina que empieza a mostrar sus sentimientos por Daya (Dascha Polanco). Lo que no sabíamos es que Martinez mantiene ne la vida real una relación con otra de las actrices de la serie. Emily Tarver (guardia McCullough) le ha robado el corazón a su compañera de reparto. Vicci reconoció su amor por Tarver en una entrevista para The News Tribune: "estamos súper enamoradas", "tenemos un grupo de música juntas, está cumpliendo mi fantasía de hacer dúos".

Lo cierto es que las actrices no ocultan su romance, ya que han publicado varias fotografías en las redes sociales en las que se muestran en actitud cariñosa.

Esta no sería la primera relación LGTBI que surge en el set de 'Orange is The New Black', otros de sus protagonistas, Samira Wiley y la guionista Lauren Morelli, se casaron el año pasado.

Aunque es su primer acercamiento en el mundo de la actuación, Martinez se hizo un hueco en el mundo de la música, tras presentarse a la versión estadounidense de 'La voz' en 2011, desde entonces ha publicado un single y varios álbumes. La actriz ha dejado claro en más de una ocasión la pasión que siente por la música, al regalar momentos cantando en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque su vida no fue siempre como la de ahora. Cuando su carrera musical se hundió en 2014, Martinez se volvió adicta a la bebida. Tras estar en rehabilitación en 2017, la intérprete se sintió identificada con una de las actrices de 'Orange Is the New Black', aunque nunca ha desvelado con quién. Como si estuviera predestinada a formar parte del elenco, la directora del casting se puso en contacto con ella y comenzó a formar parte de la ficción, volviendo a retomar su vida y su carrera profesional.