Una doctora se quita el hiyab para salvar a un paciente en 'Anatomía de Grey' y así reaccionan las redes

La escena de 'Anatomía de Grey' de la que hablamos está protagonizada por Dahlia Qadri (Sophia Taylor Ali), una de las nuevas residentes del hospital que todavía está aprendiendo a ser mejor doctora. Pero, cuando se encuentra sola con un paciente menor de edad que comienza a tener una severa hemorragia, sus actos reflejos la llevan a quitarse el velo para hacerle un torniquete y salvarle la vida.

Tal y como cuentan en el portal StepFeed, el guionista Jason Ganzel explicó los razonamientos que llevaron a la doctora Qadri a quitarse el pañuelo: "Es un símbolo de mi fe. Y mi fe consiste en servir y tener compasión", explicaba la doctora cuando le preguntó por qué se había quitado el hiyab.

Dahlia Qadri en 'Anatomía de Grey' | ABC

La directora y productora Iman K. Zawahry es una de las muchas mujeres musulmanas que han quedado encantadas con este capítulo, sobre todo porque hace tan sólo dos años no encontraba retratos positivos de la comunidad musulmana en televisión y menos aún con un pañuelo en la cabeza. "Este gesto tan simple del personaje muestran humanismo, comprensión y unidad en nuestra comunidad. Encima está concebida por una showrunner que es una mujer negra. Los tiempos están cambiando", ha expresado Iman K. Zawahry en su cuenta de Facebook en un texto que se ha hecho viral.

Esta no es la única escena de esta temporada de 'Anatomía de Grey' que llama la atención por hablar de un tema controvertido. La ficción creada por Shonda Rhimes hizo pinitos hace un mes en el ámbito de la comunidad transgénero cuando incluyeron a Casey, un doctor trans interpetado por Alex Blue Davis: "Soy un orgulloso hombre trans, Dr. Bailey. Me gusta que la gente me conozca antes de que descubran mi historial médico", así se presentó Casey, quien será parte del equipo de residentes del Grey Sloan Memorial.