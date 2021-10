Digno de 'The Office': Así reacciona BJ Novak al ver su cara en infinidad de productos random

B.J. Novak ha sorprendido a sus fans con unas fotos suyas promocionando una serie de productos. Pero esto no ha sido algo que haya sucedido con su consentimiento y es que el actor está viviendo una situación digna de 'The Office', serie en la que interpretó a Ryan, el becario.

Entre los productos en los que aparece la imagen del actor, se encuentran una pintura con los colores de la bandera de Uruguay, una colonia de Suecia, un impermeable y dos maquinillas eléctricas.

A través de sus historias de Instagram el actor compartía con sus seguidores la manera tan peculiar en la que están usando algunas de sus imágenes para promocionar sus propios productos: "Hace años, alguien por accidente puso una imagen mía en un banco de imágenes de dominio público".

Y para terminar cuenta cómo va a solucionar este asunto: "Y ahora aparentemente estoy en algunos productos alrededor del mundo, pero esta situación me hace tanta gracia que no voy a hacer nada al respecto".

El guiño de B.J. Novak a Mindy Kailing por su relación en 'The Office'

A pesar de que hayan pasado más de 10 años desde que terminase 'The Office', la serie está viviendo un momento en el que muchos fans la recuerdan y quieren que haya un reboot o una reunión al estilo de 'Friends'.

Y está claro que no solo se siguen acordando los fans, sino que hasta los actores de la serie siguen haciendo guiños a algunos momentos icónicos de 'The Office'. El último ha sido B.J. Novak que ha recordado la relación que tenía con Mindy Kaling, que interpretaba a Kelly en la serie.

En una publicación que ha subido a su cuenta de Instagram ha mostrado una bebida que le han servido en un bar que los fans de 'The Office' han reconocido rápidamente. La foto estaba acompañada de este mensaje: "Me acaban de poner esto en un bar. Si lo sabes, lo sabes".

Esta bebida se tarta del Seven and Seven con ocho guindas, azúcar en el borde y hielo picado que pedía Ryan para Kelly en el episodio 'Noche de casino'. Y por supuesto Mindy no ha dudado en responder a su colega: "Me siento observada".

Seguro que te interesa:

Este es uno de los motivos por los que triunfó 'The Office' según sus guionistas