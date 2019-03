Las 10 diferencias más sorprendentes entre 'Heridas abiertas' y la novela original que te aclararán mucho el final

Antes de ser el fenómeno televisivo que podría consagrar la carrera de Amy Adams, 'Heridas abiertas' fue el best-seller de Gillian Flynn, la exitosa autora de 'Perdida'.

Ahora que el final ha dejado a todos los fans un tanto traumatizados y con ganas de más, repasamos las diferencias de la trama de la serie de HBO con la historia original. Ni que decir tiene que si no has visto el final de la serie esto está plagado de spoilers.

- El último asesinato es mucho más depravado en el libro

Cuando se muda con Camille, Amma se hace amiga de una chica, Lily (en vez de Mae) a la que también acaba matando. El cuerpo de Lily es encontrado en un vertedero con seis dientes arrancados, y una vez que Camille se asegura de que su madre sigue en casa, se da cuenta de que Amma está escondiendo algo. Es ahí cuando descubre los dientes en la casa de muñecas.

Adora, Amma y Camille en 'Heridas abiertas' | HBO

- La condena de Adora

En en libro especifican que Adora fue declarada culpable de asesinato en primer grado por lo que le hizo a su hija. Muchos vecinos se unen para ayudar con la apelación apoyando a la matriarca Crellin.

- Los motivos de Amma

Aunque se puede entrever por su personalidad caprichosa y tóxica en la serie, los motivos de Amma se expresan en el libro confirmando que eran celos de la atención que su madre prestaba a las otras chicas, "haciendo preguntas sobre su enfermedad" cosa que podía estropearlo todo.

La joven era consciente de lo que su madre le hacía y lo aceptaba para tener control sobre ella y, sobre todo, su cariño incondicional.

Cuando su obsesión se traspasa a Camille, la lleva a asesinar a su nueva amiga solo por querer ser periodista como su hermana.

- Qué pasa con Alan

El (negligente) marido de Adora cierra la mansión de Wind Gap y se muda cerca de la cárcel para visitar a su mujer.

Camille y Richard en 'Heridas abiertas' | HBO

- La otra personalidad de Richard Dick

Bajo el punto de vista de Camille en el libro, Richard (Chris Messina) no es tan eficaz en la investigación, y no es tan atento con ella. Cuando descubre el envenenamiento de su madre, solo se lamenta porque no ha cogido pruebas para la investigación. Además, al final cuando descubre sus cortes desaparece y nunca se vuelve a oír de él, aunque eso es algo que también se puede asumir en la serie.

- Adora hace enfermar a Camille al menos dos veces antes del final

La serie le da algo más de control a Camille sobre los "tratamientos" de su madre, y no es hasta que ella decide proteger a Amma que accede a ellos, también para confirmar las tendencias de su madre.

Sin embargo, en el libro Adora le da más dosis a su hija mayor, que se recupera lo suficiente y vuelve al trabajo. Así que todo el tiempo que se encuentra mal no lo relaciona con su madre hasta la acusación de la enfermera sobre que tuviera Síndrome de Munchausen por poderes.

- John Keene sospechaba de Amma

Pese a que el John de la serie tenía bastante con lo suyo, sí que hay un momento en que dice a Amma que "no le quita el ojo de encima". Esto podría ser referencia a la carta que envía a Camille en el libro contándole sus sospechas sobre el verdadero asesino, su hermana.

Alice y Camille en 'Heridas abiertas' | HBO

- Camille lidia con la muerte de otra chica muerta

En el libro el tiempo de Camille en la clínica se trata muy por encima, por lo que su relación con Alice (Sydney Sweeney) es invención de la serie con la intención de incrementar su sentimiento de culpa de que otra joven "muera bajo su custodia".

- Muchos sospechosos

Mientras que el libro se centra en John Keene como sospechoso, en la serie se amplía el espectro haciendo dudar de otros personajes como Bob Nash (Will Chase), el profesor Kirk Lacey (Jackson Hurst), Alan Crellin (Henry Cherny) o incluso el propio comisario Vickery.