Diego Boneta se somete a una cirugía para parecerse a Luis Miguel

Poco a poco el actor mexicano Diego Boneta se está haciendo un importante hueco dentro de la industria del cine y la televisión. Empezó a darse a conocer en la exitosa serie juvenil 'Rebelde' y luego dio el salto a Hollywood donde ha salido en importantes ficciones como 'Pequeñas mentirosas' o 'Scream Queens'.

Ahora, Diego tiene por delante un importante riesgo que afrontar, meterse en la piel del cantante mexicano Luis Miguel en una serie sobre su vida. Sin duda un proyecto muy exigente para el que se está dedicando en cuerpo y alma.

Tal es el esfuerzo que está haciendo que incluso ha decidido someterse a una intervención quirúrgica para que el resultado final sea todavía mejor. Y es que, Boneta se ha separado los dientes tal y como lucía Luis Miguel en los años 90, aunque posteriormente se juntó la dentadura.

El actor mexicano ha concedido una entrevista para el programa Hoy donde habla de este trabajo y de la ayuda que le ha brindado el mismo Luis Miguel: "Algo que ha sido increíble de mis pláticas con él es darme cuenta de la disciplina que maneja, y fue muy sencillo, me dio muchísimos consejos e historias de la etapa de su vida que yo estoy interpretando. Fue una plática muy padre donde me di cuenta que eso, que para poder hacer esto bien realmente iba a requerir de la preparación más intensa que he tenido que hacer para cualquier papel en mi vida".