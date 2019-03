El día que Jason Priestley, Brandon en 'Sensación de Vivir', pegó a Harvey Weinstein

Muchos son los casos que sale cada día sobre los abusos que el productor Harvey Weinstein cometió a lo largo de décadas en Hollywood. En esta ocasión ha sido el actor Jason Priestley, conocido mundialmente por interpretar a Brandon en la serie 'Sensación de Vivir', quien ha revelado el altercado que vivió con el magnate.

Ha sido a través de una serie de comentarios que ha ido publicando en su cuenta personal de Twitter donde Jason ha ido contando la historia. El incidente tuvo lugar en el año 1995 durante la fiesta que ofrecía Miramax tras la entrega de los Globos de Oro de ese año que terminó con Priestley golpeando a Weinstein.

"Globos de Oro del año 95... En la fiesta de Miramax... Harvey me dijo que tenía que irme... Me estaba yendo cuando me agarró del brazo y me dijo "¿Qué estás haciendo? Y yo le contesté "me dijiste que me vaya, y me voy", empieza relatando el intérprete.

"No dije que tenías que irte" respondió. "Acabas de decirme que me vaya... justo allí", le digo una vez más. Empieza a calentarse y luego me agarra más fuerte y dice "¿por qué no salimos y hablamos de esto?". Eso era todo lo que necesitaba escuchar".

Para después continuar escribiendo: "No voy a ir a ninguna parte contigo", le dije mientras lo empujaba hacia atrás y lo golpeaba con la mano derecha en la cara. De repente, hubo guardias de seguridad que nos separaron y fui escoltado fuera de la fiesta", concluyendo así la historia.

Muchos han sido los comentarios que han alabado la valentía del intérprete para enfrentarse al todopoderoso Harvey Weinstein en esa época, aunque no estén a favor de la violencia. Además, aunque Jason Priestley no lo menciona en su discurso parece ser que tras esta discusión la carrera del actor se frenó en Hollywood.