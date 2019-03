El detalle que relaciona a Eleven con la hija de Hopper en la segunda temporada de 'Stranger Things'

¡¡Cuidado spoilers!! Si no has terminado de ver la nueva temporada de 'Stranger Things', mejor no sigas leyendo...

La segunda temporada de 'Stranger Things' nos ha mostrado el lado más tierno del sheriff Hopper (David Harbour). La historia desgarradora de su hija Sarah Hopper y su relación paternal con Eleven han dejado al descubierto un detalle de lo más entrañable.

A un usuario de Reddit no se le ha escapado que la hija de Hopper, Sarah, usaba un coletero azul cuando era pequeña. Cuando la sometieron a quimioterapia y perdió el pelo, el sheriff comenzó a llevar ese mismo coletero como pulsera. Tras su muerte, se marchó a Hawkins donde conoció a Eleven, que ahora forma parte de su familia como hija adoptiva y cuyo nombre es Jane Ives Hopper. En esta segunda temporada es ella la que luce esa pulsera azul, como muestran las siguientes imágenes.

Sara Hopper en Stranger Things | Netflix

Sara y Hopper en Stranger Things | Netflix

Once y Mike en Stanger Things | Netflix

Pero la historia de la hija de Jim Hopper es más transcendental. De acuerdo a los 'flashbacks' que vimos en la primera temporada, la hija del sheriff se quedó sin aliento mientras jugaba en el parque con sus padres, y ese fue el inicio de su enfermedad. En ese momento, Sarah parece mirar algo en la distancia, aunque ninguno de sus padres lo nota. Todo eso sucedió en otra ciudad, y Jim Hopper no regresó a Hawkins hasta después de la muerte de su hija. La hija de Hopper falleció de cáncer.

El actor David Harbour dijo hace unos meses en una entrevista que "la hija de Hopper será el foco principal de la segunda temporada, pero no de la forma que crees. El entendimiento de Hopper de esa relación y su entendimiento de ser un padre y un hombre crece más y más en la segunda temporada y pasamos algo de tiempo explorando lo que es eso, pero no será en el sentido literal que crees". Pero es posible que el actor no se refiera a su hija biológica sino a su hija adoptiva, Eleven.

Por lo que hemos podido ver, su hija parece de la misma edad que Eleven y sabemos que su corazón se paró mientras intentaban reanimarla. Lo que ocurrió después nadie lo sabe ya que los creadores cortaron la escena en ese momento. Existen muchas teorías abiertas sobre la relación de Sarah Hopper y Jane como ¿Y si Hopper aceptó a que experimentasen con su hija para poder salvarla? ¿Y si secuestraron a Sara Hopper para experimentar con ella? ¿Y si Sarah es Eleven?