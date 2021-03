"Ya no cuento calorías": Demi Lovato muestra su gran transformación física tras perder peso "accidentalmente"

Demi Lovato está viviendo una etapa mucho más madura y serena después de haber pasado por uno de los momentos más duros de su vida. Ya que en verano de 2018 sufrió una sobredosis que casi le cuesta la vida.

Recientemente Demi ha contado cómo han ido estos años de recuperación en el documental 'Dancing With The Devil': "Tuve tres derrames cerebrales. Tuve un infarto. Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida".

Además, otra de las grandes luchas de la artista en los últimos años ha sido con su físico. De un tiempo a esta parte Lovato ha aprendido a amar su cuerpo y ahora ha publicado unas imágenes en las que aparece más delgada donde muestra que ha adelgazado de forma "accidental".

"Perdí peso accidentalmente. Ya no cuento calorías. Ya no hago ejercicio. Ya no me restrinjo comidas ni hago limpiezas detox. Y yo especialmente... no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta", dice.

"Y de hecho he perdido peso. Esta es una experiencia diferente, pero me siento llena. No de comida sino de sabiduría divina y guía cósmica. Paz, serenidad, felicidad y amor", afirma Demi Lovato con unas importantes palabras que puedes ver arriba en el vídeo de la noticia.

Este no ha sido el único cambio físico que Demi ha experimentado actualmente, ya que hace unos días se cortaba el pelo al estilo pixie: "Me siento tan libre. Me siento más auténtica de lo que so. También siento que solía esconderme detrás de mi cabello", afirmaba en 'The Ellen DeGeneres Show'.

"Solía ​​usar mi pelo para esconderme detrás", dijo. "Cubría mi cuerpo. Así que cuando comencé a hacer todo este trabajo en mí misma, pensé: '¿Qué es algo a lo que me he aferrado toda mi vida y que necesito dejar ir?' Y fue eso. Me siento más yo misma ahora".

Seguro que te interesa:

"Te echo de menos": El precioso vídeo con el que Demi Lovato recuerda a Naya Rivera