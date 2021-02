Demi Lovato habla de las secuelas que sufre tras la sobredosis que casi le cuesta la vida: "Tuve tres derrames cerebrales y un infarto"

Hay una fecha que Demi Lovato no olvidará nunca, el 24 de julio de 2018, el día que tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Los Ángeles tras sufrir una sobredosis por consumo de fentanilo.

Ahora, dos años después, la artista se pone delante de las cámaras en el documental 'Dancing With The Devil' donde habla de esta cruda experiencia que casi le cuenta la vida: "Crucé una línea que nunca había cruzado", asegura.

"Tuve tres derrames cerebrales. Tuve un infarto. Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida", afirma la cantante en el tráiler del documental que se estrenará el 23 de marzo en cuatro entregas a través de la plataforma YouTube. Originals.

La cantante habla de las secuelas que tiene desde entonces: "Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer", explicó la estrella en una llamada con medios de comunicación para presentar el documental.

"Fue realmente importante cuando pude leer de un libro, como, dos meses después porque mi visión estaba muy borrosa", dice al respecto.

Lovato aseguró que esos efectos secundarios le recuerdan lo que podría haber pasado y lo que sucedería si vuelve a "esa zona oscura otra vez".

"Estoy agradecida por esos recordatorios, pero doy las gracias por ser alguien que no tuvo que hacer mucho para rehabilitarse. La rehabilitación llegó en el lado emocional", confesó.

"Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora", explica Demi.

"He tenido muchas vidas, como mi gato. Ya sabes, estoy en mi novena vida ', puntualiza. "Estoy lista para volver a hacer lo que amo, que es hacer música".

En 'Dancing with de Devil' además de los testimonios de Demi Lovato podremos ver a su madre, su padrastros, sus hermanas, muchos de sus amigos y la participación de artistas como Christina Aguilera y Elton John, que son grandes amigos de Demi: "Ser joven y famoso, Dios mío, es duro", dice John en el tráiler que puedes ver arriba.

El documental, que se presentará en el festival cinematográfico South by Southwest (SXSW) de Austin (Texas) en marzo explora los problemas de adicción de Lovato y los trastornos alimentarios que vivió cuando era una estrella infantil, así como el peso de la fama en sus etapa más errática.

