Demi Lovato habla del dolor que siente por tener que vivir sin su padre: "Si podéis, llamadles"

A pesar de recibir ingentes mensajes de amor de sus seguidores y fans, Demi Lovato atraviesa un momento complicado emocionalmente, tras haberse abierto en canal para narrar todo lo sucedido con su sobredosis en el documental 'Dancing with the Devil… the Art of Starting Over'.

En mayo expresó a sus fans que se identifica como una persona de género no binario, como te contamos en el vídeo de arriba y que por tanto no quería que la tratasen ni de 'ella' o de 'él' cuando se refiriesen a su identidad. Si para el colectivo LGTBIQ era toda una reina antes de esta afirmación, gracias a su apoyo a las causas de igualdad matrimonial entre personas del mismo sexo, o discursos de rechazo al odio, ahora es considerada una diosa que dirigirá el canal de Youtube del Orgullo 2021.

En Estados Unidos se celebraba el pasado 20 de julio el Día del Padre, por lo que muchos famosos decidieron manifestar el inmenso amor que sentían hacia sus progenitores publicando fotografías con ellos o compartiendo vídeos de su más tierna infancia, pero este no fue el caso de Demi, cuyo padre falleció en 2013.

Lovato escribía a través de sobrias historias de Instagram las siguientes palabras:

"Intento no despertarme triste y estoy intentando mantenerme positiva. Hoy es siempre muy difícil. Esto es para cualquier persona que haya perdido a su padre, que no puede estar con él, que no conoció a su papá, o para alguien que tuvo una relación complicada con su padre. Yo pasé muchos años pensando en si debía llamarle o no… pero haced caso a mi consejo, si podéis, llamadle".

Demi Lovato junto a su padre | Instagram

El sincero consejo de la estrella dejó sin palabras a más de uno, ya que continuó compartiendo con sus seguidores algo más de cómo fue su padre o la relación paternofilial que mantuvieron:

"Algunos días me arrepiento de no haberle llamado, pero otros me siento orgullosa de haber respetado mis límites porque estaba haciendo lo que era mejor para mi salud mental. Es complicado, y desearía que fuese diferente, pero esto me hizo ser la persona que soy hoy en día. Mi corazón está con todas las personas que también respetan sus propios límites".

Además, aunque Demi ha sido gravemente criticada por los medios de comunicación por su época de depresión, drogas e inestabilidad emocional, no titubeó en admitir que la vida con su padre no había sido un camino de rosas, puesto que él padecía un desorden esquizofrénico y bipolar que dificultaba la convivencia con el resto de familiares.

Para ayudar a otras personas que padecen enfermedades mentales y no pueden acceder a tratamiento médico o a medicación, Demi Lovato creó después del fallecimiento de su padre en 2013 el programa escolar 'Tratamiento Lovato', un plan para ayudar a pagar los tratamientos de individuos que tengan problemas de adicción o problemas mentales, en honor a su padre.

Demi Lovato en la infancia junto a su padre | Instagram (@ddlovato)

Finalmente, Demi subió a los Stories de Instagram una fotografía suya en los brazos de su padre cuando era un bebé, junto a la canción 'Butterfly' de su último álbum 'Dancing with the Devil… the Art of Starting Over'. Dicha melodía fue creada por la cantante para deshacerse de la culpa y todos los sentimientos que había acumulado por la muerte de su padre.

La estrella quiso también tener un mensaje de amor para el hombre que la ha criado como si fuese de su propia sangre, su padrastro Eddie De la Garza, y padre de su hermana menor, Madison De la Garza. Con estas bonitas palabras ha querido rendirle homenaje a él.

Demi Lovato junto a su padrastro | Instagram (@ddlovato)

