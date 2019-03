David Harbour habla sobre la posible relación entre el sheriff Hopper y Winona Ryder en 'Stranger Things'

Mike (Fin Wolfhard) y Eleven (Millie Bobby Brown), Lucas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink) o el trío formado por Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) y Jonhatan (Charlie Heaton) son algunas de las relaciones que han surgido durante las dos temporadas de 'Stranger Things'. Los hermanos Duffer ya han confirmado que algunos de estos líos amorosos van a continuar en la nueva tanda de episodios y otros... puede que surjan.

Algo que los fans de la serie de Netflix están deseando es que el sheriff Hopper, interpretado por David Harbour, y Joyce Byers (Winona Ryder) tengan un trato más cercano. Pero parece que la idea de una relación entre el detective y la madre de Will (Noah Schnapp) se desvanece después de las palabras de Harbour: "lo interesante de esto es que también va a ser un desastre si alguna vez sucede"

Después de todo lo ocurrido en Hawkings el sheriff Hopper no tiene tiempo para dedicárselo a más gente que no sea Eleven, ya que hace un unos días confesó que su personaje la veía como a una hija: "no tengo hijos. Todas mis experiencias relacionadas con el amor y el cariño han sido o bien románticas, o por mis padres, o por mi perro".

Sin embargo, habrá que esperar a saber qué ocurre en la nueva temporada y qué decisiones han tomado los hermanos Duffer. De momento, ya se conoce que la tercera temporada será más terrorífica y que no llegará hasta 2019.