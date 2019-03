Descubre los primeros detalles de la tercera temporada de 'Stranger Things'

Tal y como recoge The Hollywood Reporter, durante el PaleyFest celebrado el pasado domingo 25 de marzo, Shawn Levy, uno de los productores ejecutivos de 'Stranger Things', reveló que la tercera temporada comenzaría en el verano de 1985, es decir, un año después de lo que ocurrió en la segunda temporada. Además, confirmaba que las dos parejas que se formaron en el último episodio emitido, Mike y Eleven, y Lucas y Max continuarán juntos al principio de la temporada.

"Son niños de 13 ó 14 años así que, ¿qué significa un romance para ellos a esas alturas de la vida? Nunca pueden ser relaciones estables o simples, y eso es lo más divertido de todo, jugar con la inestabilidad", decía así Levy. La serie de Netflix también se ha hecho famosa por las referencias que hace a películas de los 80, como 'Los Goonies' o 'Los Cazafantasmas'. Pues según comentaba Levy, en esta temporada la película estrella será 'Regreso al futuro'.

Las relaciones y las referencias no serán las únicas protagonistas, ya que Steve Harrington tendrá más presencia que nunca: "tendremos la oportunidad de ver a Steve Harrington en la tercera temporada, y solo diré que no abandonaremos la magia de Papá Steve. No quiero decir mucho más, pero siento que encontramos nuestra mina de oro con Papá Steve".

En el evento no sólo se habló de los episodios que están por venir, también sobre la primera y segunda temporada. David Harbour comentó cómo había sido su experiencia trabajando con Millie Bobby Brown y confesó que la veía como a una hija: "No tengo hijos. Todas mis experiencias relacionadas con el amor y el cariño han sido o bien románticas, o por mis padres, o por mi perro".

Además, el actor que da vida al sherif Hopper reveló que con su personaje había descubierto "un amor puro, como si fueras capaz de recibir un disparo por alguien. Esas escenas eran muy crudas y reales. La recompensa, para ser honestos, son esas escenas. Somos como padre e hija".