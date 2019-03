'Daredevil' presenta a un nuevo superhéroe en la ciudad

La segunda temporada de 'Daredevil' se prepara para regresar a Netflix en 2016. La serie ha estrenado un segundo avance que revela que Hell's Kitchen contará con nuevos habitantes.



Esta nueva promo comienza con el escaparate de un bar con un letrero apagado que reza 'Luke's' y que, según avanza el clip, comienza a encenderse. Además, el avance cuenta con una frase que reza 'Welcome to Hell's Kitchen. Pick your poison', algo así como 'Bienvenido a Hell's Kitchen. Elige tu veneno'.



Este letrero es un aviso de la presencia de Luke Cage en la serie, el marido de 'Jessica Jones', otra de las series que estrena en la plataforma de televisión online este 20 de noviembre.



Hay que recordar que el equipo que luchará por defender la ciudad estará formado por Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron First, a pesar de que estos tienen sus propias series previamente.